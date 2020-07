Alex Pullin morto, il 32enne campione del mondo di snowboard è annegato in Australia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se ne va a 32 anni il due volte campione mondiale di snowboard Alex Pullin. Dalle prime informazioni risulta che sia annegato durante una sessione di pesca in apnea sulla Goald cost in Australia. Un portavoce della polizia locale ha confermato il decesso dopo un primo tentativo di rianimazione da parte dei bagnini. Inutile anche l’intervento di emergenza da parte del personale paramedico. L’incidente sarebbe avvenuto a Palm beach intorno alle 10.40 ora locale. L’ipotesi degli inquirenti è che Pullin sia stato vittima di una sincope da apnea prolungata. “Abbiamo ricevuto una chiamata d’emergenza da alcuni bagnini”, ha dichiarato Justin Payne, responsabile del soccorso paramedico della località Coolangatta, sulla Gold ... Leggi su ilfattoquotidiano

