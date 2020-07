Agenzia Entrate Lazio: per fondo perduto 105mila richieste (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Sono oltre 105mila le richieste di accesso al contributo a fondo perduto presentate dai contribuenti del Lazio a 20 giorni dall’apertura del canale. Piu’ di 81mila domande sono state evase e le somme sono state gia’ accreditate dall’Agenzia delle Entrate nei conti correnti di imprese, commercianti e artigiani, per un totale di 266 milioni di euro erogati. Nel Lazio sono stati quasi 103mila i soggetti che hanno presentato domanda: 50.542 sono contribuenti persone fisiche, mentre 52.292 sono persone non fisiche. Complessivamente, il 79% dei soggetti che ha presentato domanda ha gia’ ottenuto il contributo”. Sono questi i dati riportati nella nota dell’Agenzia delle ... Leggi su romadailynews

poliziadistato : ??Attenzione alle false email che simulano comunicazioni da parte di @Agenzia_Entrate Non aprite l'allegato. È un tr… - LegaSalvini : “Ci sono 8 milioni di cartelle esattoriali pronte all'invio dall'Agenzia delle entrate che ti chiedono fai la media… - PaolaPisano_Min : Ad oggi su @IOitaliait sono stati erogati più di 306.523 #BonusVacanze, per un controvalore economico di oltre 140M… - Giovy_84 : Dieci minuti di applausi, alla signora che questa mattina si è incazzata con l'usciere dell'agenzia dell'entrate do… - LaraibHassan5 : @_MiBACT @IOitaliait @dariofrance @Agenzia_Entrate @INPS_it @MEF_GOV @Palazzo_Chigi @Italia @ENIT_italia Non capisc… -