Viili del Fuoco, reparto volo integrato con sommozzatori (Di martedì 7 luglio 2020) Pescara - Da ieri, presso il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara, il servizio di soccorso con elicottero è stato integrato della presenza fissa dei sommozzatori Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi (Teramo); avere questi ultimi disponibili presso il locale reparto volo permetterà ai vigili del Fuoco di rispondere in maniera ottimale e tempestiva a eventuali richieste di soccorso anche in ambiente acquatico e iperbarico, andando così a completare la normale attività di soccorso tecnico urgente svolta quotidianamente sul territorio di competenza di Abruzzo, Marche e Molise. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

