The Magicians la quinta e ultima stagione su TIMVision Plus con episodi settimanali (Di mercoledì 8 luglio 2020) The Magicians l’ultima stagione su TIMVision Plus da mercoledì 8 luglio Torna The Magicians e i maghi più amati della tv sono pronti per salutare il pubblico. Da mercoledì 8 luglio arrivano su TIMVision Plus (si la versione “Plus” quella in vendita in questo periodo nelle varie formule) i 13 episodi della quinta e ultima stagione. Ma non saranno tutti subito disponibili: infatti TIMVision ha optato per un rilascio settimanale così da garantire sempre un aggiunta di nuovi prodotti ogni settimana. The Magicians, è la serie fantasy di Syfy (conclusa lo scorso 1 aprile) ispirata all’omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano pubblicato col titolo Il Mago), ideata da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius). Le prime 4 stagioni di The Magicians sono già presenti nel catalogo TIMVision ma le trovi anche su Amazon ... Leggi su dituttounpop

