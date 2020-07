Sicilia: lo stabilimento catanese di Sibeg produrrà la nuova Fanta con succo di “Limone di Siracusa IGP” (Di martedì 7 luglio 2020) Lo stabilimento catanese di Sibeg produrrà la nuova Fanta Limonata IGP Senza Zuccheri Aggiunti con succo di “Limone di Siracusa IGP”: una limonata con succo di limone 100% controllato dal Consorzio di Tutela del “Limone di Siracusa IGP”, valorizzando così un’eccellenza della filiera agrumicola Siciliana e continuando lo storico legame tra Fanta e l’Italia, dove questa bevanda nacque nel 1955. Sibeg da 60 anni produce e commercializza sul territorio Siciliano i marchi della The Coca-Cola Company e conferma il proprio legame con questa terra. «Siamo orgogliosi di poter valorizzare le materie prime del nostro Paese – ha dichiarato Luca Busi, amministratore delegato Sibeg – un impegno che testimonia il rapporto tra Coca-Cola e la Sicilia, iniziato più di 90 anni fa e rafforzato dalla nostra presenza a Catania ... Leggi su meteoweb.eu

