Serie B, cambia ancora la classifica: 1 punto di penalizzazione al Trapani (Di martedì 7 luglio 2020) Brutte notizie per il Trapani. Aumenta la penalizzazione per il club per gli stipendi di febbraio pagati in ritardo. Dunque cambia la classifica in Serie B, con un altro -1 e situazione per la salvezza che si complica. Ecco il comunicato ufficiale sul sito del club. “ll Trapani Calcio prende atto con amarezza dell’ingiusta decisione assunta in data odierna dalla Corte Federale di Appello con la quale è stato accolto il reclamo della Procura Federale. Avverso il suddetto provvedimento, il Trapani Calcio provvederà a presentare il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia CONI”. Come cambia la classifica Benevento 76 Crotone 55 Cittadella 52 Pordenone 52 Frosinone 51 Spezia 50 Salernitana 47 Pisa 46 Chievo 46 Empoli 45 Entella 42 Perugia 40 Venezia 39 Pescara 39 Cremonese 37 Juve Stabia 36 Ascoli 36 Trapani 31 (-1) Cosenza 31 Livorno 21 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

