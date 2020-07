Serie A, sorpresa: c’è una classifica con Juventus fuori dalle coppe e un Milan in zona retrocessione (Di martedì 7 luglio 2020) Non esiste soltanto la classifica del campionato di Serie A, bensì ci sono anche altre particolari graduatorie che sebbene non determino vincitori e vinti di una stagione, lasciano intuire l'andamento dell'annata di una squadra. E' il caso della classifica stilata da Transfermarkt che raggruppa i club in base alla loro migliore capacità realizzativa, facendo un rapporto tra tiri effettuati e gol.FANALINO DI CODAcaption id="attachment 985865" align="alignnone" width="1024" Kevin Lasagna, Udinese (Getty Images)/captionFanalino di coda di questa particolarissima classifica è l'Udinese, che ha una percentuale realizzativa appena del 7,6%, con 27 gol segnati su 353 tiri totali. Piena zona retrocessione per Milan e Spal, che occupano rispettivamente il diciottesimo e il diciannovesimo posto con l'8,6% e 7,8%. I rossoneri infatti sono ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Serie A, sorpresa: c'è una classifica con Juventus fuori dalle coppe e un Milan in zona retrocessione -… - Dalyla201 : Sono meravigliosi..questa serie ci ha rubato il cuore..????????????????mi sembra il film 'Vacanze romane'..???????????????? Bay Yan… - DAZN_IT : Theo Hernández pilastro rossonero ?? Barrow new entry a sorpresa ?? Skorupski una certezza in porta ?? La 'Top 11 of… - junews24com : Milan-Juve, rossoneri a trazione anteriore: Pioli pensa alla mossa a sorpresa in attacco - - junews24com : Ibrahimovic ritrova Ronaldo: quando lo svedese pronunciò quelle parole a sorpresa - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sorpresa Serie A, sorpresa: c’è una classifica con Juventus fuori dalle coppe e un Milan in zona retrocessione ItaSportPress HUAWEI pronta alla rivoluzione fotografica! La nuova serie P50 permetterebbe il cambio lenti alla fotocamera

La collaborazione tra HUAWEI e Leica ha dato i suoi frutti in questi anni. Abbiamo visto come la serie P ma anche la serie Mate di HUAWEI abbia rivoluzionato, senza se e senza ma, il mondo degli smart ...

Calciomercato Crotone, tentazione per Maxi Lopez | C’è l’offerta

Una pista destinata a scaldarsi e che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese ‘Tuttosport’, la Sambenedettese starebbe pensando a Maxi Lo ...

La collaborazione tra HUAWEI e Leica ha dato i suoi frutti in questi anni. Abbiamo visto come la serie P ma anche la serie Mate di HUAWEI abbia rivoluzionato, senza se e senza ma, il mondo degli smart ...Una pista destinata a scaldarsi e che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese ‘Tuttosport’, la Sambenedettese starebbe pensando a Maxi Lo ...