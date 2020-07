Selvaggia Lucarelli deferita al consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti: avrebbe reso identificabile il figlio minorenne (Di martedì 7 luglio 2020) deferita dal consiglio dell’Ordine Lombardo dei giornalisti al consiglio di disciplina territoriale: è questo – secondo quanto riporta SkyTg24 che cita l’Agi – il risultato per la blogger giornalista del Fatto Quotidiano e di Tpi Selvaggia Lucarelli dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Milano: il figlio 15enne aveva contestato Matteo Salvini durante una manifestazione della Lega, circondato dalle telecamere. A Lucarelli verrebbe contestato, secondo l’Agi citata da SkyTg24, il fatto di reso possibile l’identificazione del figlio minorenne a mezzo stampa, violando quindi la Carta di Treviso. La contestazione a Salvini July 6, 2020 «Volevo ringraziarla per il suo governo omofobo e razzista», aveva detto il ragazzo a Salvini mentre lui era impegnato in selfie con i sostenitori. Era stato poi identificato sotto gli ... Leggi su open.online

SkyTG24 : #Milano, Selvaggia Lucarelli deferita dall'Ordine dei giornalisti: violata Carta di Treviso - LegaSalvini : ++ VIOLATA LA CARTA DI TREVISO, SELVAGGIA LUCARELLI DEFERITA DALL'ORDINE DEI GIORNALISTI ++ (AGI) - Milano, 7 lug.… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli chiama Salvini con il suo nome (“razzista e omofobo”) e… - patripatty5 : RT @Libero_official: Selvaggia Lucarelli deferita dall'Ordine dei giornalisti: la corporazione le contesta di 'aver reso identificabile' il… - PMurroccu : RT @RadioSavana: Selvaggia Lucarelli è stata deferita dal consiglio dell'Ordine Lombardo dei giornalisti al consiglio di disciplina territo… -