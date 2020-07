Piogge monsoniche in Pakistan: già 6 vittime per le inondazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Iniziato il primo periodo di Piogge monsoniche nella città meridionale di Karachi, in Pakistan: almeno 6 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite a causa delle inondazioni. Le intense precipitazioni proseguiranno fino a mercoledì mattina, secondo il dipartimento meteorologico. Lo scorso anno sono morte oltre 200 persone e circa 150 sono rimaste ferite durante la fase monsonica.L'articolo Piogge monsoniche in Pakistan: già 6 vittime per le inondazioni Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

seidimassafra : Myanmar, frana in miniera di giada: bilancio sale a 166 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge monsoniche Piogge monsoniche in Pakistan: già 6 vittime per le inondazioni Meteo Web Pakistan: iniziano i monsoni, già sei vittime

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Almeno sei persone sono morte e altre due sono rimaste ferite durante le inondazioni provocate nel primo periodo di pioggia monsonica nella città ... erano rimaste fulminate ...

L’India supera la Russia come terza nazione più colpita a Covid-19 Tally

L’impennata, che portò il numero di morti a 19.268, arrivò quando le infezioni aumentarono nelle parti occidentali e meridionali del paese tra forti piogge monsoniche. Il Maharashtra, lo stato più ...

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Almeno sei persone sono morte e altre due sono rimaste ferite durante le inondazioni provocate nel primo periodo di pioggia monsonica nella città ... erano rimaste fulminate ...L’impennata, che portò il numero di morti a 19.268, arrivò quando le infezioni aumentarono nelle parti occidentali e meridionali del paese tra forti piogge monsoniche. Il Maharashtra, lo stato più ...