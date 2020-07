Michelle Hunziker, un nuovo incubo: “Minacciata di morte” (Di martedì 7 luglio 2020) Michelle Hunziker ritorna sul caso ‘Giovanna Botteri’ prendendo parola in un’intervista al Corriere della Sera. La conduttrice ha raccontato la brutta campagna di odio social ai suoi danni per il servizio di Striscia la Notizia sulla giornalista Rai. “Mi hanno persino minacciata di morte“, il suo sfogo. Michelle Hunziker e la bufera degli scorsi mesi Michelle Hunziker negli scorsi mesi è finita nella bufera insieme a Striscia la Notizia, di cui è stata conduttrice fino alla chiusura della stagione televisiva. Nel mirino degli haters, un servizio del tg satirico in cui si focalizzava l’attenzione su Giovanna Botteri. La giornalista Rai in questi mesi è stata l’inviata d’eccezione che, da Pechino, informava quotidianamente gli italiani sull’andamento del Coronavirus. Ma ha suscitato attenzione ed ironia, nello ... Leggi su thesocialpost

Alessan24862765 : @m_hunziker Ciao Michelle mi piacerebbe molto poter venire ma non posso per impedimenti vari ma sicuramente sarà un… - zazoomblog : House party stasera su Canale 5 in replica con Michelle Hunziker e Il Volo - #House #party #stasera #Canale - NewStableford : Michelle Hunziker personal trainer in spiaggia: “Raccoglieremo fondi per le donne vittime di violenza” - zazoomblog : Michelle Hunziker e la gravidanza mai sentita la conduttrice parlare così. Cosa sta succedendo - #Michelle… -