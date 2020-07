Maxi operazione anti camorra: arrestato fratello della Cirinnà (Di martedì 7 luglio 2020) Francesca Galici Claudio Cirinnà, fratello di Monica, risulta tra i 28 arresti compiuti questa mattina nell'ambito di un'operazione della Dda di Roma; il deputato del PD è completamente estraneo ai fatti Da tempo la Dda di Roma indaga sugli affari immobiliari di Michele Senese, boss della camorra. Questa mattina l'indagine si è conclusa con l'esecuzione di 28 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Roma. Tra loro c'è anche Claudio Cirinnà, fratello 54enne della deputata in forza al Partito Democratico, Monica Cirinnà, completamente estranea ai fatti. Già in passato l'uomo era stato attenzionato dagli inquirenti per traffico di carburante. La Maxioperazione Affari di famiglia si è svolta questa mattina all'alba e ha visto impegnati circa 200 uomini delle forze di polizia. L'indagine è stata condotta ... Leggi su ilgiornale

