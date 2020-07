Manninger esalta Buffon: “Continuerà a fare la storia” (Di martedì 7 luglio 2020) L’ex portiere della Juventus, Alex Manninger, ha rilasciato un’intervista a Taca La Marca. Di seguito alcune sue dichiarazioni in merito al suo collega Gigi. “Siamo ancora in contatto io e Buffon, e per me scriverà la storia di nuovo. Lo fa già da più di 20 anni”. Foto: Twitter ufficiale Liverpool L'articolo Manninger esalta Buffon: “Continuerà a fare la storia” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

