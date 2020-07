Lipari, lo spettacolo dei capodogli alle Isole Eolie: la “nuotata” a due passi dal branco (Di martedì 7 luglio 2020) Le immagini, suggestive, arrivano dalle Isole Eolie, in particolare da Lipari. Qui la Guardia costiera sta monitorando le condizioni di salute dei capodogli. Nel video, il biologo Carmelo Isgrò si avvicina a pochi metri da un branco per verificarne le condizioni. Pochi giorni fa, nell’area era stato liberato un capodoglio rimasto intrappolato in una rete da pesca illegale. L'articolo Lipari, lo spettacolo dei capodogli alle Isole Eolie: la “nuotata” a due passi dal branco proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

