La Lega come il PCI: sceglie via delle Botteghe Oscure (Di martedì 7 luglio 2020) Una strada che ha fatto la storia e che ora, al grido di ‘piamose Roma’ (ma con cadenza padana) tornerà a essere uno dei punti nevralgici della politica italiana. La nuova sede della Lega, infatti, sarà in via delle Botteghe Oscure. Un nome che riporta alla memoria la storia del Partito Comunista Italiano che, dal 1946, si stabilì al civico 4. Nei prossimi mesi, attraversando la strada e giungendo al civico 54, si troverà sul campanello – con tanto di bandiere affisse – anche il nome di ‘Lega – Salvini Premier’. La nuova sede Lega a Roma è stata, dunque, trovata. LEGGI ANCHE > Il leghista che «ci vuole far ragionare» dicendo che non c’è libertà se non si permette a uno di essere razzista A riportare la notizia è stata l’Adnkronos: il nuovo – ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : @Mauriziommmm @arrigoni_paolo Hahahahaha. ma robe da matti! Presiedo io ma la maggioranza è ovviamente quella di go… - fattoquotidiano : Calenda su La7: “Sono per un governo larghissimo con Berlusconi e pezzi intelligenti della Lega come Zaia”. E attac… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo a ?@Ignazio_LaRussa? Le prospettive del centrodestra, i rapport… - elisabettap38 : RT @lvoir: #Calenda: 'Io un governo con Di Maio, Grillo, Casaleggio, la Azzolina, e la Catalfo non lo farò mai, io sono per un governo larg… - dave_iron : RT @lvoir: #Calenda: 'Io un governo con Di Maio, Grillo, Casaleggio, la Azzolina, e la Catalfo non lo farò mai, io sono per un governo larg… -