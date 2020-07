Italia a picco e pil peggiore d'Europa. I dati choc che smascherano il bluff di Conte (Di martedì 7 luglio 2020) Mazzata per l'economia Italiana, doccia gelata per il governo di Giuseppe Conte. Il Pil Italiano subirà una contrazione dell'11,2% nel 2020, il dato peggiore d'Europa, per poi rimbalzare a +6,1% nel 2021. È quanto afferma la Commissione europea nelle sue previsioni economiche d'estate, aggiornando al ribasso le stime precedenti che vedevano per l'Italia un calo del 9,5% nel 2020 seguito da un incremento pari al 6,5% il prossimo anno. Quello Italiano è il calo peggiore registrato nell'eurozona. "Nell'anno in corso l'economia dell'Ue subirà una grave recessione a causa della pandemia di coronavirus, nonostante una risposta politica rapida e globale sia a livello Ue che a livello nazionale", spiega la Commissione Ue. "Poiché la revoca delle misure di confinamento procede a un ritmo più graduale di quanto ... Leggi su iltempo

Ettore76124585 : RT @HuffPostItalia: Ocse vede picco disoccupazione in Italia al 12,4%, 'agire presto per giovani' - HuffPostItalia : Ocse vede picco disoccupazione in Italia al 12,4%, 'agire presto per giovani' - Bakaburg1 : @gianlucac1 @_happycactus_ @nntaleb @DellAnnaLuca Senza fare polemica... Il covid è un rischio potenziale poiché se… - Annalis52692324 : @claudio_2022 Tutti felici di fare andare a picco l'Italia - Michelamikba1 : @Spicci3 @PappalardoLeon @RobertoRenga Io i manovrati li vedo al governo,e coloro che stanno distruggendo l italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia picco Ocse vede picco disoccupazione in Italia al 12,4%, "agire presto per giovani" L'HuffPost Ascolti tv, “Io e te” conquista la vetta. Avete letto i numeri? Occhio...

Il programma di Diaco, dati alla mano, è il più seguito per ascolti dalle 6 del mattino alle 18.35 Al netto di tutti i giudizi, parlano i numeri. Quelli ufficiali. "Io e te", il programma del pomerigg ...

In Italia quasi 1,5 milioni di posti a rischio nel 2020

All'Italia serve un cambio di rotta I paesi Ocse ... serve un cambio di rotta rispetto al pacchetto di misure preso al picco della crisi e basato sul congelamento dei licenziamenti e sulla cassa ...

Il programma di Diaco, dati alla mano, è il più seguito per ascolti dalle 6 del mattino alle 18.35 Al netto di tutti i giudizi, parlano i numeri. Quelli ufficiali. "Io e te", il programma del pomerigg ...All'Italia serve un cambio di rotta I paesi Ocse ... serve un cambio di rotta rispetto al pacchetto di misure preso al picco della crisi e basato sul congelamento dei licenziamenti e sulla cassa ...