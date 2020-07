Inter Kessie, Conte vuole l’ivoriano del Milan a centrocampo (Di martedì 7 luglio 2020) Inter Kessie, Conte vuole l’ivoriano del Milan a centrocampo: possibile scambio nella prossima finestra di mercato L’Inter ci proverà per Franck Kessié. I nerazzurri, come riportato da Sky Sport, vogliono assolutamente cercare di convincere il Milan, anche se i rossoneri hanno già rifiutato uno scambio a gennaio con Gagliardini. Al momento non ci sono state risposte ufficiali, ma si potrebbe intavolare una trattativa. Nelle prossime settimane l’Inter si muoverà comunque sul mercato per poter dare a Conte un giocatore fisico a centrocampo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

