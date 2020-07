Iliad, la compagnia telefonica si prepara allo sbarco sulla rete fissa (Di martedì 7 luglio 2020) Tramite un accordo con la Open Fiber, il quarto operatore mobile in Italia Iliad si prepara allo sbarco sulla rete fissa grazie alla fibra ottica FTTH Le insistenti voci in circolazione si sono rivelate realtà: Iliad si prepara allo sbarco nel mercato della rete fissa. La nota compagnia telefonica ha appena firmato un accordo con la Open Fiber per l’utilizzo della fibra ottica FTTH, acronimo di Fiber To The Home. La Open Fiber aveva già da tempo dichiarato di voler cablare l’Italia con l’intento di garantire il libero accesso alle tecnologie, riducendo al minimo il digital divide. Ad oggi è attivo un investimento diretto che vede la partecipazione di 271 città italiane. La collaborazione tra le due note aziende permetterà una delle più elevate velocità di connessione in circolazione. Iliad era da sempre interessata ... Leggi su zon

