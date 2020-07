Guardiola: “Spero che Messi resti al Barça. In Premier ci è mancata la continuità” (Di martedì 7 luglio 2020) Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Newcastle, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha affrontato diversi temi, fra cui il futuro di Lionel Messi: “Il mio desiderio è che resti al Barcellona. Non parlerò di mercato fino al termine della stagione. La sfida con il Real Madrid? Non posso decidere io dove si giocherà la partita, non ho mai parlato con nessuno della UEFA, non ho fatto chiamate. Non sono così potente. Vorrei giocare a Manchester ma accetteremo qualsiasi decisione e sede, che sia in Portogallo o in Germania. La Premier? È mancata la continuità. Non abbiamo trasformato il gioco in vittorie. Non si può vincere una Premier perdendo nove partite. Forse si poteva anni fa, oggi non più. Ora pensiamo a vincere domani, abbiamo bisogno di 4 punti per essere certi della ... Leggi su alfredopedulla

andreafabris96 : ???? #ManchesterCity, Pep #Guardiola ????: 'Spero che #Mezzi resti al #Barcellona. In campionato ci è mancata la contin… - yutomanga : RT @dayfootball1981: #guardiola 'Siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo. Il 13 luglio, finalmente, sapremo(e spero)che tutti… - dayfootball1981 : #guardiola 'Siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo. Il 13 luglio, finalmente, sapremo(e spero)che tu… - Morena___86 : @macho_morandi @TRolfi Ne riparliamo a novembre, spero per il bene del Milan di sbagliare. Stiamo per pigliare il n… - silviajuve71 : @aliasvaughn Vale anche il contrario. Io ho sperato lo scorso anno che arrivasse guardiola. Ovvio che lo preferivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola “Spero