Genoa, problema muscolare per Romero: non ci sarà col Napoli (Di martedì 7 luglio 2020) Cristian Romero non prenderà parte alla partita di domani sera col Napoli. Lo ha comunicato il Genoa, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, in cui si specifica che il difensore ha riportato un infortunio muscolare che gli impedisce di essere a disposizione di Davide Nicola. Di seguito il comunicato ufficiale del club. Sostituito con Adama Soumaoro nella ripresa di Udinese-Genoa, il centrale rossoblù Cristian Romero ieri sera è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare all’adduttore sinistro. Il difensore Genoano non sarà dunque convocato per la gara di domani contro il Napoli, ma verrà recuperato nei prossimi giorni. L'articolo Genoa, problema muscolare per Romero: non ci sarà col Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

