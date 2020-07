Fondo di Garanzia, ABI: “Aumentano domande pervenute dalle banche” (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Continuano ad aumentare le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia. A ieri, 6 luglio, – segnala l’Abi in una nota – sono diventate 783mila, superando i 47 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui, fino a 30 mila euro, 685 mila, per 13,6 miliardi di euro. Leggi su quifinanza

I lavoratori, attraverso i loro legali, si erano rivolti all’Inps di Como chiedendo di essere ammessi al fondo di garanzia per il Tfr che l’istituto prevede in sostituzione del datore di lavoro ...(Teleborsa) - Continuano ad aumentare le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia. A ieri, 6 luglio, – segnala l'Abi in una nota – sono diventate 783mila, superando i 47 miliardi di ...