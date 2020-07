DL Semplificazioni, Premier Conte oggi in conferenza stampa: orario e come vederla (Di martedì 7 luglio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà in conferenza stampa questa mattina, poche ore dopo una discussione lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri, in seguito al quale è arrivato “salvo intese” il via libera al decreto Semplificazioni. Conterrà 48 articoli per realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture, ma anche per introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale e per adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza sanitaria. Il Premier parlerà alle ore 12:00 e la conferenza sarà visibile in diretta su Sky TG24 e Rai News 24. #DecretoSemplificazioni approvato in ... Leggi su sportface

