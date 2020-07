Dior apre la Paris Fashion Week con un “film” di Matteo Garrone (Di martedì 7 luglio 2020) Si apre oggi la prima Paris Fashion Week virtuale post-covid; e la passerella Dior diventa un film per la regia di Matteo Garrone Il settore della moda post-Covid riparte dalla prima Paris Fashion Week virtuale; ad inaugurare le passerelle una sfilata virtuale con cui Christian Dior presenta la sua collezione di alta moda Autunno/Inverno 2020-21 affidandosi al regista italiano Matteo Garrone che per l’occasione ha approntato un corto visibile sul sito della maison francese. Siamo in un’atmosfera fiabesca, tanto cara al regista recente Nastro d’Argento per il suo Pinocchio, dove figure mitiche come fauni, sirene sibilline e statue di donna vivono in una condizione di placida immobilità, risvegliate dal loro torpore solo con l’arrivo di un baule (portato da due omini vestiti come facchini d’albergo) contenente gli scintillanti ... Leggi su zon

