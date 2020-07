Chris Evans e Lily James stanno insieme? Il gossip (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo il magazine britannico Daily Mail, gli attori Chris Evans e Lily James avrebbero una relazione: ad “incastrarli” alcune foto Chris Evans e Lily James stanno insieme? E’ questa la domanda che tormenta da giorni gli appassionati britannici del gossip dopo che il periodico Daily Mail ha pubblicato delle foto che vedono i due, lo scorso sabato, raggiungere insieme un famoso hotel londinese (il Mark’s Club) salvo poi scegliere di entrare da due porte diverse, Evans da quella principale e la James, pizzicata anche nel corso di una lunga telefonata non si sa bene con chi, dal retro. Chris Evans, 39 anni, e Lily James, 31, escono entrambi da storie d’amore molto importanti: lui (famoso per il ruolo di Captain America nei film Marvel) è stato legato fino al 2018 alla collega Jenny Slate; lei, tra i protagonisti della serie cult in ... Leggi su zon

Francesca_29b : @househarington Considerate che st'anno spingono per premiare chris evans in defending jacob. E onestamente non merita. - Susy0121031997 : RT @weasleymanor: stavo pensando che se lily james sposasse chris evans diventerebbe lily evans - littlemixftlodo : RT @weasleymanor: stavo pensando che se lily james sposasse chris evans diventerebbe lily evans - CheDonnait : #ChrisEvans e #LilyJames paparazzati a #Londra - medvs4 : RT @weasleymanor: stavo pensando che se lily james sposasse chris evans diventerebbe lily evans -