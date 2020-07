Bundesliga austriaca, primo caso di Covid-19: è un giocatore dell’Hartberg (Di martedì 7 luglio 2020) primo caso di Covid-19 nella Bundesliga austriaca. Si tratta di un giocatore di riserva dell’Hartberg che oggi, in seguito ai vari accertamenti effettuati con i tamponi, è risultato positivo al Coronavirus. Per il momento non si registrano altri casi di positività, ma dovranno essere effettuati vari esami anche perché la formazione dell’Hartberg domenica aveva affrontato in trasferta lo Sturm Graz. Leggi su sportface

Il Red Bull Salisburgo ha concluso molto positivamente il campionato 2019/2020. Ha strapazzato 3-0 il LASK in trasferta, dopo aver matematicamente vinto il titolo nella penultima giornata. Ancora prot ...

Despodov saluta lo Sturm Graz: «Grazie per questo splendido anno» – FOTO

Kiril Despodov ha salutato su Instagram lo Sturm Graz: l’attaccante bulgaro torna ad essere formalmente un giocatore del Cagliari La Bundesliga austriaca è terminata e allo stesso tempo si è concluso ...

