Away la serie Netflix con Hilary Swank ambientata nello spazio debutta a settembre (video) (Di martedì 7 luglio 2020) Away a settembre su Netflix la serie con Hilary Swank e Josh Charles ambientata nello spazio. Primo teaser trailer Netflix ha una fissa per lo spazio. Dopo la deriva thriller di Another Life e quella comica di Space Force, ecco arrivare Away space drama con Hilary Swank e Josh Charles (The Good Wife) una madre alle prese con la prima missione su Marte. Showrunner della serie è Jessica Goldberg e tra i produttori troviamo Matt Reeves, Jason Katims oltre alla stessa Hilary Swank. Creata da Andrew Hinderaker la serie è vagamente ispirata all’articolo con lo stesso titolo di Chris Jones del 2014 che raccontava l’esperienza nello spazio dell’astronauta Scott Kelly. La Trama Di seguito la trama ufficiale della serie così come presentata da Netlfix: creata da Andrew Hinderaker, la serie Netflix Away è un dramma epico, emozionante e ... Leggi su dituttounpop

