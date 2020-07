Addio a Nick Cordero | dopo mesi di agonia morto l’attore di Broadway (Di martedì 7 luglio 2020) L’attore di Broadway Nick Cordero è morto a 41 anni dopo 3 mesi di agonia a causa del Coronavirus. Un grave lutto ha scosso il mondo dello spettacolo e del teatro in particolar modo di Broadway. La stella Nicholas Eduardo Alberto Cordero conosciuto comunemente come Nick Cordero si è spento domenica scorsa intorno all’effetto della … L'articolo Addio a Nick Cordero dopo mesi di agonia morto l’attore di Broadway proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

andytoronto : RT @repubblica: Coronavirus, addio all'attore canadese Nick Cordero [aggiornamento delle 11:10] - JGiusi : RT @AlexTheMod: Mi colpisce nn tanto perchè era un personaggio famoso, ma invece, leggete a 41 anni quante sofferenze ha subito con il Covi… - repubblica : Coronavirus, addio all'attore canadese Nick Cordero [aggiornamento delle 11:10] - fendente1 : la Repubblica: Coronavirus, addio all'attore canadese Nick Cordero. - CatelliRossella : Coronavirus, addio all'attore canadese Nick Cordero -

Era ricoverato da marzo nella terapia intensiva del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles dopo essere stato colpito dal Covid-19. E ieri la notizia che nessuno voleva sentire: la star di Broadway ...