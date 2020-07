Zanardi sottoposto a un terzo intervento di ricostruzione cranio-facciale: “Stabile ma neurologicamente grave. Prognosi riservata” (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuovo intervento di 5 ore per Alex Zanardi per la “ricostruzione cranio-facciale e la stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all’incidente del 19 giugno scorso”. Lo ha annunciato la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che ha anche fornito un aggiornamento sulle sue condizioni che rimangono “stabili dal punto di vista cardio-respiratorio, ma neurologicamente gravi. La Prognosi rimane riservata“. “Il paziente è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma”, si legge nel bollettino dell’ospedale. “L’operazione effettuata – continuano dall’Azienda senese – fa parte ... Leggi su ilfattoquotidiano

rtl1025 : #Zanardi “è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e d… - Sport_Mediaset : +++ #Zanardi sottoposto a un terzo intervento neurochirurgico +++ #SportMediaset #breakingnews - rtl1025 : #Zanardi è stato sottoposto a un secondo intervento di neurochirurgia. Lo rende noto l'ospedale senese #LeScotte do… - GiulyDuchessa : Aggiornamento sulle condizioni cliniche di Alex Zanardi delle ore 17 del 6 luglio 2020 Sottoposto a nuovo interven… - Laufan845 : RT @rtl1025: #Zanardi “è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neuroc… -