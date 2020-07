Washington Post: “Morto il compositore italiano che scrisse “ah-ee-ah-ee-ah” (Di lunedì 6 luglio 2020) Una vecchia battuta racconta come Shazam, Google Sound Search e Soundhound abbiano rivoluzionato il modo di approcciarsi alla musica dei giovani. Oggi, captata una canzone interessante alla radio o in un locale, un giovane moderno può estrarre il cellulare, aprire l’apposita app e con un po’ di fortuna ottenere un titolo da cercare nei vari negozi virtuali di musica online. Ieri poteva capitare secondo l’ormai antica battuta che un giovinetto che, imbattutosi in Friends si ritrovasse ad ascoltare I’ll be there for you dei Rembrandts si ritrovasse in un negozio di musica a chiedere se avete la cassetta di quella canzone tipo “Al bidet con tu” O che chiedere un CD o una cassetta all’audionoleggio diventasse una perfomance creativa in cui bisognava canticchiare una canzone in malo modo. E quando capita ad un ragazzino beh, ben venga. Ma ... Leggi su bufale

sayaddhina : RT @Open_gol: Lo strano titolo del quotidiano americano sulla morte del compositore - Noovyis : (Washington Post: “Morto il compositore italiano che scrisse “ah-ee-ah-ee-ah”) - - Open_gol : Lo strano titolo del quotidiano americano sulla morte del compositore - f_mandro : Posso sentire le parole quando le leggo. Onore al Maestro Morricone, nonostante il Washington Post -