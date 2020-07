Travolta una famiglia nel Bresciano da un pirata della strada, morta una bambina. È caccia a un Suv grigio (Di lunedì 6 luglio 2020) È caccia al pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso una bambina di nove anni, che stava attraversando la strada sulla strisce pedonali assieme alla sua famiglia a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. La madre della bambina è rimasta ferita, mentre sono rimasti illesi il padre e gli altri due fratelli. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di ieri sera, 5 luglio. Dopo l’impatto con la famiglia, il conducente a bordo di un Suv Chevrolet grigio non si è fermato per prestare soccorso, facendo perdere le sue tracce. July 6, 2020 Leggi anche: Niccolò Zanardi e il nuovo messaggio per il papà: «Questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un’altra»Verona, strage del bus ungherese: autista condannato a 12 anni. Nello schianto morirono 11 ... Leggi su open.online

