Travolta da auto pirata, morta bambina nel Bresciano (Di lunedì 6 luglio 2020) Una bambina di nove anni è morta investita da un'auto pirata nella tarda serata di ieri, 5 luglio, a Bagnolo Mella (Brescia). Il conducente ha fatto perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, di origini straniere, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone, tra cui la madre. Leggi su tg24.sky

Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, all’improvviso, un’auto è piombata a tutta velocità su di loro, investendole: Menar, 9 anni, non ce l’ha fatta mentre la mamma, 43 anni, ...BRESCIA. E' caccia a un suv, una Chevrolet Orlando di colore grigio come hanno indicato alcuni dei testimoni che hanno assistito all'incidente, in tutta la Bassa bresciana e non solo. Sarebbe questa i ...