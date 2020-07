Tossine addio! Ecco la dieta detox e dimagrante a base di… (Di lunedì 6 luglio 2020) Perché per dimagrire dobbiamo dire addio alle Tossine? Il nostro corpo espelle naturalmente quelle in eccesso mediante gli organi emuntori. In condizioni normali fegato, reni, pelle e polmoni provvedono a smaltirle. Capita però che le scorie raggiungano concentrazioni tali da non poter essere eliminate dal nostro apparato “disintossicante” e si viene così a creare un condizione di ”acidosi tissutale”. Così, si accumulano i radicali liberi che inquinano il nostro corpo e causano gonfiore e chili in più. Ma con questa dieta detox, sarà semplice e gustoso tornare in forma: il segreto è quello di inserire nell’alimentazione i cetrioli. Consumateli in insalata a pranzo, come snack rompi digiuno, crudi rendono al meglio. Ma la cosa più importante è aggiungerli sempre ad un pasto della ... Leggi su pianetadonne.blog

