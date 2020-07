Spreme la ferita ma oltre al pus esce anche una sorpresa: il post della mamma (Di lunedì 6 luglio 2020) Una lumaca di mare molto piccola, e purtroppo non è uno scherzo di cattivo gusto ma la verità. E' quello che è accaduto a Rachel Franklin della Contea di Orange in California si è accorta che il ginocchio di Paul; suo figlio di sette anni era cresciuto in una maniera assurda raggiungendo le dimensioni di un'arancia. Un dottore aveva visitato il bambino e gli ha prescritto antibiotici utili a combattere un'infenzione da stafilococco; ma non ha provveduto a fare nessuna incisione al ginocchio del bambino per far ucire tutto il pus. (Continua...) Notando che la situazione non migliorava, la mamma si è presa di coraggio e ha iniziato a Spremere la ferita. Quando hanno visto cosa si nascondeva da giorni nel ginocchio del bambino, sono rimasti tutti scioccati hanno visto cosa si nascondeva da giorni dentro la ferita. La lumachina di mare ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Spreme ferita La nuova normalità dell'Inter, vincere quando si deve: la prima vittoria di Conte la Repubblica Scottature da sole, colpo di sole, ferite ai piedi, punture da insetti, ricci di mare, meduse

In estate la vita all’aria aperta, specie quella da spiaggia, è spesso fonte di piccoli tipici guai o per troppo sole o per sgraditi contatti con meduse, ricci di mare o per punture di zanzare, api, v ...

