Serie A, oggi riparte la 31esima giornata: ecco il programma completo (Di martedì 7 luglio 2020) oggi riparte la Serie A con la 31esima giornata. ecco il programma completo: MARTEDI’ 7 LUGLIO 2020 Ore 19.30 – Lecce-Lazio Ore 21.45 – Milan-Juventus MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2020 Ore 19.30 – Fiorentina-Cagliari Ore 19.30 – Genoa-Napoli Ore 21.45 – Atalanta Sampdoria Ore 21.45 – Bologna-Sassuolo Ore 21.45 – Roma-Parma Ore 21.45 – Torino-Brescia GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2020 Ore 19.30 – Spal-Udinese Ore 21.45 – Hellas Verona-Inter CLASSIFICA: Juventus 75; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 63; Roma, Napoli 48; Milan 46; Hellas Verona 42; Bologna 41; Sassuolo 40; Cagliari, Parma 39; Fiorentina 34; Sampdoria, Udinese 32; Torino 31; Genoa 27; Lecce 25; Brescia 21; SPAL 19. L'articolo Serie A, oggi riparte la 31esima giornata: ecco il programma completo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

