Selvaggia Lucarelli difende il figlio, Salvini: “Lo sfrutta per fini politici” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il figlio della giornalista Selvaggia Lucarelli ha contestato pubblicamente il leader della Lega Matteo Salvini accusandolo di razzismo e omofobia. Durante una manifestazione della Lega svoltasi nel weekend la centro commerciale Portello a Milano, il capo del Carroccio Matteo Salvini è stato contestato da Leon Pappalardo, figlio adolescente della giornalista Selvaggia Lucarelli. Il ragazzo – … L'articolo Selvaggia Lucarelli difende il figlio, Salvini: “Lo sfrutta per fini politici” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] #Salvini fa il fenomeno con un 15enne (figlio di Selvaggia Lucarelli) e la polizia prende le gen… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli chiama Salvini con il suo nome (“razzista e omofobo”) e… - fanpage : Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta pacificamente #Salvini, fermato dalla polizia. Rapida la replica d… - Alessan04138070 : RT @Michele02828265: Il figlio di Selvaggia Lucarelli, di anni 15, durante una manifestazione a Milano urla a Salvini ' sei razzista e o… - deathlessoul : RT @HuertDeAuteuil: Non rispetto particolarmente Selvaggia Lucarelli ma devo farle i complimenti per aver cresciuto un figlio che a soli 15… -

Salvini-Lucarelli atto secondo. All'indomani del video - pubblicato anche sui social network della Lega - in cui il figlio della giornalista attaccava l'ex ministro dell'Interno con relativa identific ...