Salvini: «Se vogliono tornare alla legge Fornero devono passare sui nostri corpi» (Di lunedì 6 luglio 2020) Nessun colpo di mano, le pensioni non si toccano. «Anche questa settimana saremo in Parlamento a fare battaglia, e se vogliono tornare alla legge Fornero devono passare sui nostri corpi». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a Forte dei Marmi con Susanna Ceccardi, candidata alla guida della Regione Toscana. I tentativi dell’ammucchiata giallorossa devono essere spenti sul nascere. Salvini in tour in Toscana per lanciare la Ceccardi Salvini proseguirà il suo viaggio in Toscana: «Sarò a Montecatini, Arezzo, Massa, Firenze. Non potevamo non fermarci a Forte dei Marmi nella bella Versilia. La protagonista delle prossime settimane sarà Susanna che ha fatto bene il sindaco e se uno fa bene il sindaco fa bene anche il governatore». «De Luca? Sa solo chiacchierare, i risultati non si vedono» Poi tocca altri ... Leggi su secoloditalia

AMorelliMilano : I cittadini hanno chiesto con il voto a #Salvini e alla #Lega di bloccare la mangiatoia dell'immigrazione. Vogliono… - Marcozanni86 : In un modo o nell'altro vogliono la #Troika in #Italia. E grazie ai collaborazionisti nostrani, che ne hanno bisogn… - matteosalvinimi : BELPIETRO: 'VOGLIONO CAMBIARE I DECRETI SICUREZZA DI SALVINI PERCHÉ DA NORD A SUD LA SINISTRA LUCRA SUGLI IMMIGRATI… - SecolodItalia1 : Salvini: «Se vogliono tornare alla legge Fornero devono passare sui nostri corpi» - Maur1z1oTw1tter : RT @FaberVonCastell: Zaia e Salvini chiedono #TSO, mentre Sileri annuncia che il vaccino anti Covid non sarà obbligatorio. Entrambi i parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vogliono Salvini in piazza a Roma per un’Italia “federale e presidenziale” La Stampa Albiano, la candidata leghista Ceccardi: "Serve un commissario con poteri straordinari"

Lunigiana - "Non voglio sentire parlare di ponti temporanei o rampe, è necessario tutelare la vivibilità delle persone di Albiano e Caprigliola". Così Susanna Ceccardi, europarlamentare candidata del ...

Pensioni, Quota 100 abolita?/ Bozza Pnr: nuova riforma nel 2021, ma…

Potrebbe a breve sparire Quota 100. La riforma del sistema pensionistico voluta fortemente dalla Lega, con Matteo Salvini che ha sempre definito “misura di cui vado orgoglioso”, potrebbe essere a brev ...

Lunigiana - "Non voglio sentire parlare di ponti temporanei o rampe, è necessario tutelare la vivibilità delle persone di Albiano e Caprigliola". Così Susanna Ceccardi, europarlamentare candidata del ...Potrebbe a breve sparire Quota 100. La riforma del sistema pensionistico voluta fortemente dalla Lega, con Matteo Salvini che ha sempre definito “misura di cui vado orgoglioso”, potrebbe essere a brev ...