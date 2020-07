Salta un’altra coppia di Uomini e Donne: l’annuncio arriva dall’ex protagonista (Di lunedì 6 luglio 2020) Momento difficile per i protagonisti di Uomini e Donne. Da una parte all’altra d’Italia rimbalzano voci di coppie in crisi. L’ultima in ordine di tempo era stata quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lui al fianco di Sossio Aruta e Ursula per il battesimo della piccola Bianca e lei non pervenuta. Prima ancora c’era stata Gemma Galgani e Sirius. Come stiano esattamente le cose tra loro nessuno lo sa davvero. Ma da uno degli ultimi messaggi della dama sembra che la storia sia agli sgoccioli tanto che potremmo rivedere Gemma in studio a settembre. Poi, la notizia delle ultime ore, che coinvolge altri due protagonisti particolarmente amati e seguiti. La loro storia è ai titoli di coda. Continua dopo la foto Tra Andrea Melchiorre e Olga Kosenko è finita. A dare l’annuncio l’ex corteggiatore di Valentina Dallari a Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine

