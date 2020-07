Riapre il parco archeologico di Atripalda (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica che – malgrado le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e grazie anche alla stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale – il parco archeologico di Atripalda ha riaperto al pubblico in sicurezza con i seguenti orari: dal giovedì al lunedì (esclusa la domenica) dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30, la domenica dalle 8 alle 14.30. Martedì e mercoledì chiuso. L'articolo Riapre il parco archeologico di Atripalda proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

