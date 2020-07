Pubblica amministrazione, nel 2021 più pensionati che dipendenti (Di lunedì 6 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Entro il 2021 la PA italiana potrebbe avere più pensionati che dipendenti, per il continuo calo del personale e un equilibrio fra ingressi e uscite che, nonostante lo sblocco del turnover, non è ancora stato raggiunto. A fronte di 3,2 milioni di impiegati pubblici italiani (in termini assoluti il 59% in meno di quelli francesi, il 65% di quelli inglese, il 70% di quelli tedeschi) i pensionati pubblici sono già 3 milioni. E' quanto evidenzia la ricerca sul lavoro pubblico presentata oggi in apertura di “Forum pa 2020 – Resilienza digitale”, la manifestazione dedicata ai temi dell'innovazione e della trasformazione digitale come risposta alla crisi, organizzata da FPA, società del Gruppo Digital360, che si apre oggi fino all'11 luglio in un'edizione totalmente online.Un numero in crescita costante e destinato a salire ... Leggi su liberoquotidiano

Empoli città che legge, confermato il riconoscimento

Anche per il biennio 2020-2021 il Comune di Empoli ha ottenuto da Il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la qualifica ...

