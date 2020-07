Palamara, gli ex di Mani Pulite: certe toghe opportuniste si spartiscono il potere (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel bene (ma anche nel male) hanno rappresentato la Giustizia in un periodo molto particolare, quello di Mani Pulite e dunque, se Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo dicono la loro sul caso Palamara, c’e di che riflettere. Lo fanno entrambi parlando con Libero. E non sono – pur con la dovuta misura – parole che assolvono in toto la categoria della magistratura travolta dall’imbarazzante vicenda Palamara. Schietto e diretto come al solito, Antonio Di Pietro taglia giudizi severi. E non perde il gusto del paradosso parlando del caso Palamara. “Allora tutti i politici si mettevano d’accordo per spartirsi le mazzette – dice Di Pietro a Libero ricordando il periodo di Mani Pulite. – mentre oggi le toghe si accordano per dividersi il potere. E in entrambi i casi c’è stata una degenerazione, un tempo dei partiti, adesso ... Leggi su secoloditalia

