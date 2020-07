Notte movimentata a Ciampino: donna in strada senza vestiti in Piazza della Pace, intervengono i Carabinieri (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ stato chiarito quanto accaduto ieri sera tardi a Ciampino, in Piazza della Pace. Una donna senza vestiti, poco dopo le 23.00, è stata soccorsa in strada. Considerate le circostanze alcuni cittadini hanno ipotizzato che la persona potesse essere rimasta vittima di qualche tipo di violenza e le voci sono corse veloce in città. Sul posto, ad ogni modo, sono intervenuti i sanitari del 118 – che hanno subito prestato le cure necessarie alla donna – e i Carabinieri della locale stazione. In realtà la donna, come riferito peraltro da alcuni automobilisti che si trovavano a passare in quel momento e che le hanno dato aiuto (coprendola anche con degli asciugamani), non aveva subito alcun danno fisico, né era rimasta vittima di aggressione. Stando a quanto appreso dalla redazione la persona soffrirebbe infatti di alcuni disturbi ed è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Notte movimentata a Ciampino: donna in strada senza vestiti in Piazza della Pace, intervengono i Carabinieri - areacentesecom : COMACCHIO: NOTTE MOVIMENTATA AI LIDI - SIENANEWS : In un'estate piena poco movimentata a causa dell'emergenza sanitaria, l'Associazione La Scossa manda un messaggio f… - bierre7 : @Valezof Io alle 5 dopo una notte movimentata ?? - quercia_75 : @laquetunocrees Buingiorno...Notte movimentata ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Notte movimentata Notte movimentata: rissa tra giovani e spari contro un'auto BrindisiReport Notte movimentata a Ciampino: donna in strada senza vestiti in Piazza della Pace, intervengono i Carabinieri

E’ stato chiarito quanto accaduto ieri sera tardi a Ciampino, in Piazza della Pace. Una donna senza vestiti, poco dopo le 23.00, è stata soccorsa in strada. Considerate le circostanze alcuni cittadini ...

Lido Spina, in 600 nel locale: allontanati dai militari

Notte movimentata, quella tra sabato e domenica, ai Lidi ferraresi con più di un intervento dei carabinieri inteso a scongiurare assembramenti di giovani e turisti contrari alle norme anti-Covid tutto ...

E’ stato chiarito quanto accaduto ieri sera tardi a Ciampino, in Piazza della Pace. Una donna senza vestiti, poco dopo le 23.00, è stata soccorsa in strada. Considerate le circostanze alcuni cittadini ...Notte movimentata, quella tra sabato e domenica, ai Lidi ferraresi con più di un intervento dei carabinieri inteso a scongiurare assembramenti di giovani e turisti contrari alle norme anti-Covid tutto ...