Mulino Caputo, parte la sfida per “Un Dolce per San Gennaro” (Di lunedì 6 luglio 2020) San Gennaro patrimonio dell’Unesco? Mentre la proposta del comitato promotore e dell’Università Federico II di Napoli farà il suo iter, ecco che parte la terza edizione del concorso per un Dolce a lui dedicato. Quest’anno sarà “very social” l’appuntamento del Pastry Contest “San Gennà…Un Dolce per San Gennaro”: il concorso riservato ai pasticceri che vogliano cimentarsi nella creazione di un Dolce dedicato al Santo più amato dai napoletani, e non solo. E se, per inviare la propria candidatura alla terza edizione del contest, corredata dalla ricetta e dalle foto del Dolce, ci sarà tempo fino a 10 agosto (tutto il materiale può essere inviato all’indirizzo email info@dfcomunicazione.it) la premiazione dei vincitori è fissata per il 7 settembre, a Napoli. La prima edizione, ... Leggi su ildenaro

ObiettivoN : Un dolce per San Gennaro: concorso riservato ai pasticceri organizzato da Mulino Caputo - - sicomunicazione : New post: Capodanno del Mugnaio 2020, festa del grano con Mulino Caputo - HorecaNewsit : Capodanno del Mugnaio 2020 in diretta streaming sui social di Mulino Caputo - HorecaNewsit : Capodanno del Mugnaio 2020 in diretta streaming sui social di Mulino Caputo - Giampanet : Il Capodanno del Mugnaio di Mulino Caputo: diretta streaming il primo luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Mulino Caputo Mulino Caputo, parte la sfida per "Un Dolce per San Gennaro" Il Denaro Mulino Caputo, parte la sfida per “Un Dolce per San Gennaro”

San Gennaro patrimonio dell’Unesco? Mentre la proposta del comitato promotore e dell’Università Federico II di Napoli farà il suo iter, ecco che parte la terza edizione del concorso per un dolce a lui ...

Coronavirus, in Campania tornano a salire i contagi: +27 e zero decessi

San Gennaro patrimonio dell’Unesco? Mentre la proposta del comitato promotore e dell’Università Federico II di Napoli farà il suo iter, ecco che parte ...

San Gennaro patrimonio dell’Unesco? Mentre la proposta del comitato promotore e dell’Università Federico II di Napoli farà il suo iter, ecco che parte la terza edizione del concorso per un dolce a lui ...San Gennaro patrimonio dell’Unesco? Mentre la proposta del comitato promotore e dell’Università Federico II di Napoli farà il suo iter, ecco che parte ...