Le Previsioni Meteo per tutta la settimana: i dettagli fino a domenica 12 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Previsioni Meteo – Su gran parte d’Italia, la settimana in corso dovrebbe trascorrere mediamente con tempo asciutto da martedì 7 a domenica 12 luglio. A parte addensamenti nuvolosi possibili nel corso della settimana sulle aree appenniniche centrali, specie tra Abruzzo, Lazio e Molise, occasionalmente sul Sud Appennino, associati a rovesci o a locali temporali da calura, non dovrebbe esserci altra instabilità degna di nota sulle regioni centro meridionali. Tempo mediamente buono, soleggiato e relativamente caldo anche sulle pianure medio-basse del Nord. Le simulazioni matematiche, infatti, evidenziano una rimonta repentina di un cuneo anticiclonico atlantico proprio in corrispondenza della fascia centro meridionale europea e sul Mediterraneo centrale,con buona protezione progressiva del Centro Sud Italia, delle Isole maggiori e di buona parte dei settori ... Leggi su meteoweb.eu

