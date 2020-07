Inter Women, Mauro: «Sono qui per portare la mia esperienza e vincere» (Di lunedì 6 luglio 2020) Attraverso i canali ufficiali dell’Inter il neo acquisto Ilaria Mauro ha espresso la propria gioia per la sua nuova avventura Il nuovo attaccante dell’Inter, Ilaria Mauro, ha così espresso la propria soddisfazione per la sua nuova avventura nella squadra nerazzurra: Inter – «Volevo una nuova sfida, una nuova avventura e penso che questo club sia fra i club più quotati. Sono qui per portare la mia esperienza e vincere qualcosa». esperienza – «Negli ultimi anni ho fatto esperienze anche all’estero e Sono cresciuta anche dal punto di vista calcistico. Spero di portare esperienza perchè è una squadra molto giovane con calciatrici di grande qualità. Spero di poter dare il mio contributo». PROSSIMA STAGIONE – «Mi aspetto un salto di qualità, che questa squadra dia il massimo e vogliamo ... Leggi su calcionews24

UFFICIALE, Ilaria Mauro è una giocatrice dell'Inter

