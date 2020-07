Inter, infortunio Barella: distrazione muscolare alla coscia (Di lunedì 6 luglio 2020) Nicolò Barella non ha partecipato alla partita di ieri contro il Bologna a causa di un problema fisico Nicolò Barella è stato l’assente dell’ultimo minuto nella partita di ieri contro il Bologna. Il centrocampista dell’Inter ha accusato un problema fisico ed è finito in tribuna. Oggi l’ex Cagliari ha sostenuti gli esami del caso che hanno evidenziato una distrazione muscolare alla coscia destra. IL COMUNICATO – «Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | REPORT Le condizioni di Nicolò Barella, il comunicato ?? - Stammeston : @Inter Ancora un infortunio muscolare. E dire che abbiamo assunto il mago Pintus... Ma Diobono - lccatt : RT @Inter: ?? | REPORT Le condizioni di Nicolò Barella, il comunicato ?? - calciomercatoit : ?? #Inter, infortunio #Barella: UFFICIALE, almeno una settimana di stop - gemin_steven98 : RT @Inter: ?? | REPORT Le condizioni di Nicolò Barella, il comunicato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter infortunio

Barella ieri non è stato portato nemmeno in panchina da Antonio Conte a causa di un infortunio. Questa mattina è stato diramato un comunicato Barella ieri non è stato portato nemmeno in panchina da An ...Come vi avevamo anticipato ieri, Nicolò Barella non ha preso parte alla sfida tra la sua Inter e il Bologna a causa di un problema fisico. La società nerazzurra, in questi minuti, ha fatto chiarezza s ...