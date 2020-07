Il Piano di riforme del Governo: 32 miliardi per la sanità. Ma il M5S frena (Di lunedì 6 luglio 2020) Gualtieri prepara il documento che andrà consegnato all’Europa. Ma nella maggioranza i 5 Stelle prendono ancora tempo e frenano sul Mes. Di Maio: “Ci fidiamo delle parole del premier Conte” Le parole del ministro degli Esteri Di Maio, interpellato sul Piano del Governo sul fabbisogno sanitario, sembrano difendere il punto di vista di chi nel … L'articolo Il Piano di riforme del Governo: 32 miliardi per la sanità. Ma il M5S frena proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Le parole del ministro degli Esteri Di Maio, interpellato sul piano del governo sul fabbisogno sanitario, sembrano difendere il punto di vista di chi nel Movimento 5 Stelle non vuole che per nessuna r ...

Il luglio caldo della politica tra resistenze e spallate

Un rischio incombe su tutto e su tutti. Che tra il palazzo e i cittadini crescano le distanze. Che la politica non riesca più a percepire le urgenze, impegnata com’è nella realizzazione di strategie u ...

