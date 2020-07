Il meteorologo Ernani: “Con una media di +21°C, giugno 2020 è il più freddo dal 1998 in Italia” (Di lunedì 6 luglio 2020) giugno 2020 è stato il giugno più freddo degli ultimi 22 anni in Italia. Lo sostiene il colonnello Paolo Ernani, meteorologo, che rileva la temperatura media giornaliera di +21°C e secondo cui l’ultimo dato più basso registrato risale addirittura al 1998 (allora la temperatura media giornaliera fu di +19,94°C). La temperatura di giugno di quest’anno, si legge dai dati diffusi da Ernani, è stata inferiore di 1,16°C rispetto alla media degli ultimi trent’anni in Italia. Netta la differenza con giugno 2019: un anno fa si registrarono +23,72°C in media, il terzo giugno più caldo da inizio serie, 2,72°C in più rispetto al 2020.L'articolo Il meteorologo Ernani: “Con una media di +21°C, giugno 2020 è il più freddo dal 1998 in Italia” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : meteorologo Ernani Il meteorologo Ernani: “Con una media di +21°C, giugno 2020 è il più freddo dal 1998 in Italia” Meteo Web