Figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta Salvini: "Omofobo e razzista". Identificato (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Figlio di 15 anni della giornalista Selvaggia Lucarelli è stato Identificato dalla polizia dopo aver contestato Matteo Salvini a Milano, la mattina del 5 luglio. L’episodio si è svolto all'esterno del centro commerciale Portello, dove il leader della Lega era passato per incontrare alcuni cittadini e militanti al gazebo allestito dal partito per il tesseramento. "Volevo ringraziarla per il suo governo Omofobo e razzista”, le parole rivolte dal ragazzo al leader leghista - che in quel momento, dopo aver tenuto un breve comizio, stava scattando dei selfie con i sostenitori - prima di essere allontanato e poi Identificato da due agenti in borghese. Leggi su tg24.sky

