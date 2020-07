“È un bravo educatore ma è gay” Marco racconta la sua storia a Bitchy F e al Mamamia (Di lunedì 6 luglio 2020) Marco è un educatore e la scorsa settimana ha raccontato di un brutto caso di omofobia sul posto di lavoro. Un genitore ha messo in dubbio la professionalità di Marco vomitando un pensiero vergognoso “è un bravo educatore, ma è finocchio, è contronatura”. Dopo il post di denuncia pubblicato su Facebook, partiti, giornalisti e giornali, conduttori e organizzazioni LGBT hanno contattato Marco e gli hanno espresso la loro solidarietà. Anche il Mamamia (che non è solo una discoteca, ma da 21 anni è una realtà inclusiva, un porto sicuro per migliaia di persone, una famiglia rainbow allargata) ha cercato Marco. Valerio Chellini (Lalique Chouette) e Paolo Sar l’hanno accolto per fargli raccontare la sua esperienza e condividerla con il grande pubblico presente sulla marina di Torre del Lago. Ho passato qualche ... Leggi su bitchyf

Pubblichiamo la riflessione, scritta in esclusiva per Il Tirreno, di Marco Dianda, lucchese, stimatissimo educatore di asilo nido, la cui storia, negli ultimi giorni, è stata al centro della cronaca l ...

