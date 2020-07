Conte in Spagna e Portogallo, ma l'incontro clou sul recovery fund è a Bruxelles (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopodomani, mentre Giuseppe Conte sarà a Madrid a stringere i bulloni della solida alleanza con Pedro Sanchez sul piano di ripresa europeo dopo la crisi covid, a Bruxelles si svolgerà quello che può essere ben definito un ’incontro clou della trattativa sul recovery fund. Ursula von der Leyen si riunirà con Angela Merkel, Charles Michel, David Sassoli per piantare i paletti alla difesa della proposta della Commissione sul fondo di ricostruzione: 750 miliardi di euro, di cui 500mld di sussidi e 250mld di prestiti, finanziati anche con l’introduzione di risorse proprie dell’Ue, cioè tasse sui giganti del web e tasse sui prodotti di industrie inquinanti esportati nel continente da paesi extra Ue.Può sembrare un ennesimo incontro della lunga e complicata trattativa sul recovery fund, ma non è così. Il vertice voluto ... Leggi su huffingtonpost

