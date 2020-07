Condizioni Alex Zanardi – Intervento di 5 ore al cranio: il bollettino dall’ospedale (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuovo Intervento per Alex Zanardi. L’atleta paralimpico italiano è stato sottoposto, nella giornata di sabato, ad una nuova operazione presso il policlinico Le Scotte di Siena. L’Intervento, svolto da un’équipe multidisciplinare guidata dal primario della chirurgia maxillo-facciale, Paolo Gennaro, è stato eseguito sul cranio e sulle ossa del volto per stabilizzare ulteriormente la sua situazione. Le Condizioni di Alex Zanardi sono stabili ma neurologicamente gravi fanno sapere dall’ospedale. L’ex pilota di Formula 1 è stato trasferito di nuovo in terapia intensiva, la prognosi resta riservata. “Le fratture erano complesse – spiega il professor Paolo Gennaro, aggiungendo come – questo abbia richiesto un’accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e ... Leggi su sportfair

